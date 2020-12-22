Врачи из Шымкента спасли жизнь новорожденному, сделав сложную операцию. У малыша было несколько врожденных пороков, передает Otyrar.KZ.

Двухдневному малышу диагностировали врожденный порок центральной нервной системы, врожденное повреждение спинного мозга, вторичная гидроцефалия, вторичный гидронефроз. Врачи перевели малыша в реанимационное отделение детской городской клинической больницы.

Обследовав малыша, квалифицированные специалисты провели экстренную операцию.

Продолжавшаяся около двух часов операция прошла успешно, и врачи предотвратили опасность для жизни ребенка.

«Теперь лечение ребенка будет дополнительно обследовано на компьютерной томографии и, при необходимости, будет проведено хирургическое лечение», — сказал Самат Кокшибаев, нейрохирург детской городской клинической больницы.