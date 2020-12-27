С 25 по 31 декабря 2020 года, ожидается резкое понижение температуры воздуха в северной и восточной части РК.

Какой будет погода в Казахстане на Новый год, рассказали синоптики Казгидромета, передает Tengrinews.kz.

Согласно прогнозу погоды на последнюю неделю декабря с 25 по 31 декабря 2020 года, ожидается резкое понижение температуры воздуха в северной и восточной части РК. Оно вызвано северным антициклоном.

«Столбики термометров достигнут отметки 35-42 градуса мороза. Усиливаясь, он вызовет похолодание по всей территории Казахстана. В середине периода начнет смещаться атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги — ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также кратковременное повышение температуры воздуха. Однако к концу периода ожидается очередное вторжение холодного антициклона, который вызовет прекращение осадков, морозы вновь настигнут Казахстан: температура воздуха ночью в северных регионах РК составит 35-45 градусов мороза», — сообщили в Казгидромете.

На западе в первой половине недели ожидаются осадки (преимущественно снег), усиление ветра с низовой метелью. Местами туман, гололед. Колебание температуры воздуха ночью от минус 7-20 градусов, на юге 0,-5

до минус 15-28 градусов.

На северо-западе практически всю последнюю неделю декабря ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра, туман. Колебание температуры воздуха ночью от минус 10-15 до минус 25-35 градусов, днем от 0,-10 до минус 15-25 градусов.

На севере ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра, туман. Колебание температуры воздуха ночью от минус 10-15 до минус 35-45 градусов, днем от 0,-10 до минус 25-35 градусов.

В центре республики ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра, туман. Колебание температуры воздуха ночью от минус 15-25 до минус 35-45 градусов, днем от минус 5-15 до минус 25-35 градусов.

На востоке ожидаются снег, метель, усиление ветра, туман. Колебание температуры воздуха ночью от минус 10-25 до минус 37-45 градусов, днем от минус 7-15 до минус 25-35 градусов.

На юге в первой недели ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, гололед. Местами туман. Колебание температуры воздуха ночью от 0,-17 до минус 10-22 градуса, днем от +2+7, на севере от минус 3-8 до минус 2-7 градусов.

На юго-востоке ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра, туман. Колебание температуры воздуха ночью от минус 4-28 до минус 10-35, днем от 0,-20 до минус 5-25 градусов.

Прогноз 1-2 января 2021 года

В Нур-Султане 1-2 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 32-37 градусов, днем минус 25-30 градусов.

В Алматы в первые дни января переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью минус 23-28 градусов, днем минус 20-25 градусов.

В Шымкенте также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 15-20, днем минус 10-15 градусов.

В начале нового года погоду над большей частью Казахстана будет определять холодный сибирский антициклон. Температура воздуха будет в пределах:

на западе ночью минус 10-20 градусов, днем минус 5-13 градусов;

на юго-западе минус 5-13 градусов, днем -5+5 градусов;

на северо-западе ночью минус 25-33, днем минус 12-20 градусов;

на севере, востоке, в центре минус 32-37, местами минус 43, днем минус 25-35 градусов;

на юге минус 15-28 градусов, днем минус 10-20 градусов;

на юго-востоке минус 23-35, днем минус 20-28 градусов.