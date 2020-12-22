Согласно оперативным данным, с начала декабря текущего года в стране зарегистрировано 365 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей от 0 до 5 лет, и 780 случаев – среди детей от 6 до 18 лет, передает Otyrar.KZ.

При этом, первое место по заболеваемости среди детей до 5 лет занимает Костанайская область – здесь выявлено 77 фактов заражения. На 2 и 3 месте – Павлодарская (72 факта) и Восточно-Казахстанская (70 фактов) области соответственно.

По 1 факту зарегистрировано в г. Шымкент, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областях. В Кызылординской области с начала декабря ни один ребенок в возрасте до 5 лет не заболел КВИ.

В возрастной категории детей от 6 до 18 лет антилидером является Павлодарская область. Здесь за 3 недели заболело 165 детей. За ней следуют Восточно-Казахстанская (147 фактов), Костанайская (120 фактов) и г. Нур-Султан (108 фактов). По 2 случая выявлено в Мангыстауской и Туркестанской областях. Отметим, что в г. Шымкенте и в Кызылординской области за указанный период случаев заболевания КВИ в данной категории не было.

Кроме того, с 1 декабря текущего года в Казахстане пневмонией с признаками коронавирусной инфекции заболело 49 детей в возрасте от 0 до 5 лет. Наибольшее количество заболевших детей выявлено в Акмолинской области (16 фактов). В категории от 6 до 18 лет зарегистрировано 88 случаев, больше всего – в Восточно-Казахстанской области (10 фактов).