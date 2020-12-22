Полицейского, который запечатлел себя на фоне задержанного мужчины, которого подозревают в нападении на пенсионерку, сняли с должности.

Снимок был сделан в служебной машине в тот момент, когда подозреваемого везли в отделение полиции.

После того, как фото появилось в сети, в департаменте полиции провели служебную проверку по данному факту.

Результаты озвучены.

«Руководство департамента такое поведение участкового инспектора полиции расценило как неподобающее для офицера. В результате служебной проверки решением дисциплинарной комиссии данный сотрудник снят с должности за нарушение служебной дисциплины, несоблюдение требований Этического кодекса государственных служащих», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

Напомним, что полицейские Шымкента задержали подозреваемого в попытке изнасилования женщины в подъезде одного из многоквартирных домов города. Сотрудниками полиции был предпринят ряд мер по установлению личности нападавшего и его задержанию. В результате 20 декабря он был задержан. Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. В ходе проведения следственных действий было установлено, что помимо попытки изнасилования, мужчина похитил из кармана куртки потерпевшей 8 тысяч тенге. После предъявления обвинения он дал признательные показания.