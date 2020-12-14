В этом году в Шымкенте установили 9 новых светофоров.

Провели модернизацию трех светофоров. Проведены монтажные работы 220 метров искусственных дорожных неровностей.

В рамках проекта «Интеллектуальная транспортная система», интеллектуальные светофоры установлены на пересечении проспекта Тауке Хана — улицы Ташенова, проспекта Тауке Хана — улицы Казыбек би, проспекта Тауке Хана — улицы Дулати, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По словам специалистов городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, интеллектуальные светофоры позволяют вдвое сократить потери времени в пробках. То есть регулирует направление движения транспорта. Это означает, что в направлении с интенсивным движением будет гореть зеленый свет.

Кроме того, светофоры установили на пересечении улиц Жангельдина и Айбергенова, на пересечении проспекта Байдибек би и улицы №3 микрорайона Туран.

На улице Жангельдина установили на активном пешеходном переходе напротив магазинов «Флэш» и магазина «Рахмет». Кроме того, после завершения ремонта дороги были восстановлены искусственные дорожные неровности по улице Гагарина.