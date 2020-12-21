В центр адаптации несовершеннолетних попасть не так уж и просто, сейчас в учреждение из-за карантинных мер не пускают посторонних, но для журналистов сделали исключение.

Здесь находятся дети, которые остались без попечения родителей, попали сюда после смерти опекунов, или же по другим причинам. Некоторых забирают родственники, или родители, которые смогли решить свои проблемы. Те, кого не забрали, попадают в детский дом. О чем же мечтают перед наступлением Нового года, дети с непростыми судьбами?

Перед Новым годом тут особенно тихо. О том, что скоро праздник напоминает лишь елочка в главном зале. Пока проведение утренников под вопросом, а значит не факт, что и Дед Мороз в этом году сможет сюда заглянуть. А мальчишки и девчонки очень ждут и надеются. Хотя многие ребята, как признаются, ждут далеко не сказочника, а родителей и близких. Среди них и маленькая Алина Поселкова. Девочка хочет, чтобы ее отсюда забрали трезвые родители. Ведь именно из-за пьянства мамы и папы девочка оказалась в центре.

Все, что есть у этих детей — надежда! Попасть домой к своим родителям и больше никогда не разлучаться. Для своих родных они разучивают праздничные стихи, вдруг праздник все же встретят вместе, и они смогут порадовать близких.

На сегодняшний день в центре живут 38 детей, 14 из них — мальчики, остальные девочки. За этот год в центре побывали около 300 детей, 210 вернулись обратно домой, остальных ждал детдом. 13-летний Саурыбай Кобжа надел свой самый лучший костюм. Чтобы его родные, увидев по телевизору, гордились им. А у Деда Мороза он попросил только колонки, потому, что очень любит слушать музыку.

Как признаются ребята, жить в центре не скучно, у каждого появился друг, тут хорошо кормят и не надо переживать, что может обидеть пьяный родитель, или, что вовсе забудут накормить ужином. Администрация учреждения отмечает, что многие подопечные верят, что родные исправятся, и у них начнется новая жизнь.

— Дети на Новый год, конечно, хотят сладости, игрушки и прочие подарки. Но, самый главный подарок для них — это вернуться в семью. Еще они сейчас загадывают, чтобы мы провели утренник в учреждении, но пока из-за карантинных мер это под вопросом, — рассказала, Назгуль Курманалиева, заместитель директора Центра адаптации несовершеннолетних г. Шымкента.

Они даже пишут письма свободное время, и просят, чтобы в центре отменили карантинный меры и провели веселый праздничный утренник. Тогда они смогут попросить у Деда и Снегурочки все то, чего у них никогда не было.

Алиса Бойко