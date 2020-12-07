В Шымкентском аэропорту ранним утром, по предварительной версии, на борту одного из самолетов произошло возгорание двигателя, передает Otyrar.kz

Правда, это все это оказалось легендой учений, которые провели спасатели третьего мегаполиса.

По сценарию спасателей, на борту произошло возгорание двигателя, отказали шасси и самолет совершил экстренную посадку. На борту лайнера 40 человек. Пока пожарная служба тушила огонь, другие спасатели эвакуировали условных пассажиров.

«Подобных ЧС у нас, к счастью, не было, но как видите наши спасатели готовы к любым ситуациям. Для этого у нас все есть, ребята наши подготовлены полностью. Вы собственно, все это видите сами», — сказал Аманбек Бисенбаев, заместитель начальника ДЧС г. Шымкента.

Во время учений в ликвидации «огня» было задействовано 30 спасателей и медиков и несколько единиц техники. Спасатели уверяют, что готовы к любому исходу событий. Во время учений никто из сотрудников ДЧС и медиков не пострадал.

Шуддин Саидов