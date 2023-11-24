На ТЭЦ в Шымкенте прошли масштабные учения

В шымкентской ТЭЦ звучит громкая сирена! Из здания «3-энергоорталык» эвакуируют сотрудников.

Причина тревоги — взрыв трубы, подающей газ в турбинный цех. Началось возгорание. По такому сценарию на объекте жизнеобеспечения прошли учения. На место пожара выехали пожарные и медики.

Учения прошли в рамках республиканского командного штабного учения «Қыс-2023″. Они одномоментно прошли еще в двух крупных учреждениях города. Сотрудники АО «3-Энергоорталык» отмечают, из-за того, что объект подвержен высоким пожарным рискам, здесь строго соблюдают все правила безопасности и готовы к любой аварийной ситуации.

«На предприятии есть вся необходимая техника для тушения пожаров, есть гидранты. В каждом цехе имеется пожарный кран», — говорит Жансерик Ерботаев, главный инженер АО «3-Энергоорталык».

Для ликвидации условного пожара направили сотню подготовленных к борьбе с огнем сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. Они отработали навыки тушения крупных пожаров, а также оказания помощи пострадавшим.

Сегодняшние учения запланированы в рамках учения «Кыз». Сегодня отрабатываем учения на ТЭЦ 3. Для проверки готовности сил и средств гражданской защиты, проверяем готовность системы, как будут реагировать коммунальные службы на такие аварии», — говорит Жамбыл Жабаев, заместитель начальника ДЧС г.Шымкента.

В учениях были задействованы: служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС, оперативно-спасательный отряд, филиал центра медицины катастроф, аварийная бригада АО «3-Энергоорталык», а также коммунальные службы. Всего ликвидацией условной аварии занимались 159 человек, было привлечено также 34 единицы техники.