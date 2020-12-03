Более 800 военнослужащих было задействовано в работах по сплошной очистке территории Арыси.

В ходе рабочей поездки министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев проверил, как ликвидируются последствия взрывов в Арыси, сообщает пресс-служба МО РК.

Руководитель оборонного ведомства совершил облет окрестностей города, проверил организацию процесса утилизации боеприпасов, обратил внимание должностных лиц на обеспечение безопасности местного населения.

В течение 2020 года с технической территории складов осуществлялись сбор, вывоз в безопасное место и уничтожение боеприпасов.

Мобильные группы оперативно выезжали по заявкам от жителей Арыси.

В связи с ухудшением погодных условий и промерзанием грунта, а также в целях соблюдения мер безопасности даны указания приостановить до весны работы по утилизации боеприпасов путем подрыва. При этом поручено продолжить деятельность по уборке территории, сбору фрагментов, сортировке металлолома. В постоянной готовности к немедленному реагированию на заявки местных жителей находятся мобильные группы.