Полицейские Туркестанской области задержали автовора, похитившего автомобильный аккумулятор.

В дежурную часть Арысского РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что днём возле рынка неизвестные лица сняли с его автомашины марки «БМВ» автомобильный аккумулятор. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

Оперативники сразу же выехали на место преступления и провели все необходимые мероприятия, в том числе опросили очевидцев, изучили камеры видеонаблюдения и обошли близлежащую территорию.

На основе полученной информации сотрудники криминальной полиции Арысского РОП вышли на след автовора и задержали подозреваемого по месту жительства. Задержанным оказался местный житель, который полностью признался в содеянном.

Следствием установлено, что подозреваемый совершил кражу автозапчастей, воспользовавшись отсутствием поблизости людей. Молодой человек разбил стекла автомашины, вскрыл капот и похитил аккумулятор. Автовор планировал реализовать краденное имущество, но его задержали полицейские Арысского района. Изъятый у подозреваемого краденный аккумулятор стражи порядка вернули автовладельцу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как известно, кража чужого имущества, в том числе хищение сотовых телефонов, золотых изделий, автозапчастей и других ценных вещей остаётся одним из самых распространенных видов преступлений. К примеру, автоворы сегодня с лёгкостью могут вскрыть и похитить аккумуляторы из машин, оставленных без присмотра. С целью профилактики и недопущения автокраж полицейские ДП Туркестанской области на постоянной основе проводят рейдовые и оперативные мероприятий по пресечению преступлений и задержанию злоумышленников.

В свою очередь, стражи порядка рекомендуют гражданам быть бдительными и не оставлять свои автомобили без присмотра.

Не стоит оставлять двери и окна автомашин открытыми, не забывайте в салоне ключей зажигания и ценных вещей. Также во избежание краж и угона автотранспорта необходимо ставить автомашины на охраняемую стоянку или на хорошо освещаемый двор. Если же вы стали жертвой или очевидцем угона автотранспорта, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.