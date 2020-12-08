С момента перестрелки в ресторане «Гранд-Прага» прошло 4 месяца. Однако задержать всех подозреваемых до сих пор не удалось.

Об этом заявил главный полицейский города. По словам Ералы Джумаханбетова, виновники кровавой разборки со смертельным исходом, находятся в розыске.

«Есть еще подозреваемые, которые находятся в розыске. Мы не можем сказать сколько человек, расследование идет. Все только после суда. Но за границу они не выезжали, они находятся в Казахстане», — рассказал Ералы ДЖУМАХАНБЕТОВ, начальник Департамента полиции г. Шымкента.

Еще одна кровавая драма разыгралась в октябре прошлого года. Два человека погибли в результате перестрелки в кафе Сундет. Следствие продолжается.

«Дело все еще расследуется, скоро его перенаправим в суд», — рассказал главный полицейский города.

А вот мошенник, который превратил водителей в пешеходов, задержан. Автомеханик, обещавший отремонтировать автомобили, собрав с клиентов деньги, скрылся. За горе-мастером охотились несколько месяцев!

«Подозреваемого в мошенничестве, который обманул десятки жителей города, пообещав отремонтировать их автомобили, задержан. Проводится расследование. О результатах мы сообщим», — рассказал Ералы ЖУМАХАНБЕТОВ, начальник Департамента полиции г. Шымкента.

Рассказал Ералы Жумаханбетов и о трупе в доме по улице Гагарина. По его словам, никакого насилия над жителем квартиры, которая превратилась в пепелище после пожара, не было. Женщина, которая во время полыхающего пожара была в одной квартире с погибшим, пыталась его разбудить. Однако, уверяют правоохранители, мужчина так и не проснулся.