На территории АО «Центр сердца Шымкента» красуется фонтан, который, к сожалению, не функционировал долгие годы, передает Otyrar.KZ.

Сотрудники, посетители и гости нашего Центра неоднократно высказывали свои пожелания – восстановить фонтан.

Даже возникала мысль заполнить грунтом и превратить фонтан в большую цветочную клумбу.

В традиционном учении фен-шуй, вода — источник жизненной энергии. Фонтан служит идеальным хранилищем для живой воды, который приносит здоровье, благополучие и счастье.

Журчание воды не только умиротворяюще действует на психологическое состояние, но и улучшит физическое здоровье. Текущая вода успокаивает, на нее приятно смотреть, а также отдыхать рядом после тяжелого трудового дня.

Коллектив кардиоцентра принял решение – восстановить Фонтан. За короткий период силами местных умельцев реконструированы сломанные элементы, полностью заменены механизмы и украшен красивой подсветкой.

Проведено тестовое подключение — фонтан ожил, играя пенной струей и разноцветной подсветкой.

Теперь в теплое время года, мы надеемся, что фонтан будет излюбленным местом времяпровождения наших пациентов, гостей и сотрудников.