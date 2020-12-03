Полицейские Туркестанской области задержали водителя, управлявшего в нетрезвом состоянии.

При несении службы по обеспечению общественного порядка и выявлению грубых нарушений правил дорожного движения сотрудники патрульной полиции МПС Мактаральского РОП около полуночи на одной из районных дорог остановили автомашину марки «ВАЗ» с «российскими номерами», сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

В ходе проверки документов, стражи порядка установили, что водитель управлял автотранспортом в нетрезвом состоянии. Кроме того, оказалось, что нарушителя в 2018 году решением суда лишили водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на это, нарушивший ПДД водитель повторно совершил незаконные действия и сел пьяным за руль автомобиля. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 346 УК РК » Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица». Автомашину «ВАЗ» полицейские водворили на штрафстоянку. Собранные материалы досудебного расследования направили в суд для принятия законного решения. Теперь местному жителю может грозить уголовная ответственность за свою легкомысленность.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют автовладельцам быть осторожными на дорогах и строго соблюдать ПДД, а главное не садиться аз руль в нетрезвом виде. Также не стоит превышать скорости на дорогах, выезжать на полосу встречного движения и нарушать другие правила дорожного движения.

Водители помните: от соблюдения ПДД может зависит не только ваша жизнь, но и здоровье и безопасность ваших пассажиров и других участников дорожного движения.