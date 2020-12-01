В канун Дня Первого Президента, пока еще на окраине города, в микрорайоне Шымсити, открылась новая школа №135. Учебное заведение посетил глава города и дал высокую оценку новому учреждения.

Оснащение школы порадовало одновременно учащихся, педагогов и чиновников. Ученики начальных классов удивили гостей знаниями не только родного языка, но и английского, ведь обучение проводят квалифицированные учителя.

Школа рассчитана на 1200 учеников, сейчас пока набрали половину. В связи с карантином ученики начальных и дежурных классов обучаются традиционно в школе, остальные — в режиме онлайн. Как отметила главный педагог г. Шымкента Жанат Тажиева, кроме этой школы в Шымсити, в ближайшие годы, появятся еще четыре школы: интеллектуальная, международная и две обычные.

В текущем году в Шымкенте ведется строительство 13 школ: 6 новых, 7 вспомогательных и две школы искусств. Теперь, аварийных школ станет на одну меньше, а количество 3-сменных школ сократится с 19 до 14.

До конца 2023 года вопрос с трехсменками полностью решится, заверила руководитель управления образования г. Шымкента.

Шынар Оразова