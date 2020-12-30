В Аль-Фарабийском районе Шымкента в настоящее время расположены 643 многоэтажных дома. Его население составляет — 218 865 человек.

В ходе мероприятия «Безопасный двор» участковые полиции провели профилактическую и разъяснительную работу с населением. В результате между работниками АО «Казахтелеком» и населением заключены соглашения по установлению камер видеонаблюдения во дворах и подъездах домов для обеспечения безопасности граждан, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

В настоящее время на улицах А.Байтурсынова, Тауке хана, Д. Кунаева, А. Жангельдина, Т. Айбергенова, Алимкулова, Орынбая акына, проспекте Республики и в микрорайонах Спортивный, Кара-су установлены и функционируют 753 видеокамеры.

Также в связи с поступлением предложений от жителей частных секторов в ближайшее время планируется установка видеокамер и на других участках района.