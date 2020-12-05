4 декабря 2020 года примерно в 18:30 на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Шалгынды в Шымкенте произошло дорожно-транспортное происшествие.

«Грузовой автотранспорт «КамАЗ» столкнулся с 11 легковыми автомобилями, стоящими на светофоре по проспекту Тауке хана. В результате ДТП 4 гражданина получили травмы легкой степени тяжести и были госпитализированы, в настоящее время все возвращены домой. Жертв и получивших серьезные телесные повреждения нет. Водитель КамАЗа объяснил, что не справился с управлением транспорта. Вдоль проспекта Тауке хана установлены все дорожные знаки, имеются дорожные полосы. Дорога ровная. Причин, вызывающих дорожно-транспортное происшествие, нет», — прокомментировал Мухтар Бухарбаев, начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Шымкент, передает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

Причин, вызывающих дорожно-транспортное происшествие на указанной территории, нет, так как установлены все соответствующие дорожные знаки. А информация в социальной сети не соответствует действительности.

Водителю грузового автотранспорта «КамАЗ» назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства дорожного происшествия. После вынесения заключения экспертизы будет дана дополнительная информация.