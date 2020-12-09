Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже телевизора.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что ночью у него украли телевизор стоимостью 70 тысяч тенге. Со слов потерпевшего, к нему в дом незаконно проникли неизвестные лица и вынесли бытовую технику. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».и приступили к розыску подозреваемого, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

На след воришки удалось выйти оперуполномоченному лейтенанту полиции Сарыагашского РОП Сайдахмету Баглану, который в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержал подозреваемого. Им оказался местный житель, знакомый потерпевшего, которого доставили в отдел полиции.

Следствием установлено, что подозреваемый вместе с знакомым распивали алкоголь в одном из заведений, где он и оставил потерпевшего. После чего злоумышленник проник в дом сельчанина, вскрыв входную дверь. Воришка похитил из спальни телевизор и скрылся с места преступления. Похищенное он спрятал в собственном доме.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый полностью признался в содеянном. Он находится под подпиской. Изъятый в качестве вещественных доказательств телевизор вернули законному владельцу.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять свое жилище и имущество без присмотра. Также не стоит распивать спиртные напитки в компании малознакомых людей и проявлять излишнюю доверчивость к окружающим.

Во избежание кражи, следует установить надежные входные двери железные решетки на окнах. По возможности можно поставить охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем краж чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.