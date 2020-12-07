Бакытжан Позилов, и.о. руководителя управления здравоохранения Шымкента совершил воскресный объезд медучреждений.

«Многопрофильная городская клиническая детская больница №1 оказывает круглосуточную стационарную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь детям г.Шымкент.

Больница открыта в 2014 году. Плановая мощность 270 коек. Ежегодно здесь получают помощь более 10 тысяч детей.

ГДКБ №1 оснащена современным оборудованием, а годами наработанный опыт врачей позволяет оказывать медицинскую, диагностическую, консультативную помощь нашим маленьким пациентам на высоком профессиональном уровне.

На базе больницы функционирует детский хоспис — предоставляющий паллиативную медицинскую помощь и психологическую поддержку детям, у которых выявлены неизлечимые болезни в терминальной стадии.

Детский хоспис рассчитан на постоянное пребывание 20 детей», — рассказал он о больнице на своей странице в Инстаграм.