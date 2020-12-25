10 января 2021 в стране пройдут выборы в Мажилис и маслихаты.

№103 избирательный участок, расположенный в здании школы №7 К.Спатаева г. Шымкента, готов к проведению политического мероприятия. На участке установлены кабины для голосования, вывешены списки избирателей.

Отметим, конституционным правом могут воспользоваться и люди с ограниченными возможностями. Для этого на избирательном участке определено место, подготовлено все необходимое: компьютер, слуховые аппараты и специальные приборы. В связи с карантином члены участковой избирательной комиссии обеспечены защитными медицинскими изделиями: масками, перчатками, санитайзером, а также прибором, измеряющим температуру тела. Определены также места для наблюдателей

Роза Саукымбекова, председатель участковой комиссии №103: «Согласно календарного плана утвержденного городской избирательной комиссией, проводятся обучающиеся семинары. Члены участковых комиссии изучают закон «О выборах», о правах и обязанностях всех сторон. Выборы должны пройти в рамках закона. В избирательном участке №103 мы вывесили список избирателей. По нашему участку их 2572. Каждый житель, проживающий на территории нашего участка, может придти и проверить, вошел он в список или нет. Пока жалоб нет».

Шынар Оразова