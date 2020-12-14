Заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов встретился с жителями мкр Нурсат, которые не допустили незаконного строительства возле своих домов.

Теперь они вместе с замакимом планируют как будут обустраивать свой двор.

Об этом Маулен Айманбетов рассказал в Инстграм.

«По моему поручению Департамент Урбанистики 13.12.2020 в рамках принципов «Слышащего государства» провели вводную встречу с жителями на микрорайоне Нурсат. Жители домов Назарбекова 217,218, 219 220 приняли участие в социальном проектировании сквера на прилегающей к их домам территории.

Напомним что ранее на этом месте было приостановлено незаконное строительство.

Жители активно предлагали дальнейшие сценарии развития общественного пространства. Предварительно сошлись на мнении, что пространство должно быть ориентированно на более возрастную категорию, с озеленением, площадкой для мероприятий и обязательно связанно с существующей аллеей Нурсат.

Создан общий чат с жителями и департаментом урбанистики для синхронной работы в этом направлении», — написал заместитель акима Шымкента.