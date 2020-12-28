Награждены победители и призеры «Shymqala ligasy» 2020 года, организованной в Шымкенте для пропаганды здорового образа жизни и привлечения молодежи к спорту.

В церемонии награждения приняли участие заместитель акима города Шымкент Максут Исахов, руководитель городского управления физической культуры и спорта Олег Почивалов, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин и лучший футбольный тренер 2019 года Фархадбек Ирисметов, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В этом году в шымкентской лиге открылась детская лига «Tamir». Выявлены сильнейшие игроки 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 годов рождения.

Кроме того, награждены также победители среди любителей и ветеранов от 18, 35 и старше 40 лет.

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