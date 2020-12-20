«Мулан» — это юбилейный 35 фильм, озвученный на казахский язык Корпоративным фондом «Болашак».

Этот фильм студии Disney, дублированный на казахский язык и, выходящий в кинопрокат на государственном языке.

В специальном показе фильма в Шымкенте принял участие аким города Мурат Айтенов. В своем выступлении он отметил, что в целях расширения сферы применения государственного языка за годы независимости, растет количество качественных информационных и просветительских произведений на казахском языке, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

— Выпускники программы «Болашак», созданной по инициативе Елбасы, реализуют различные проекты, направленные на повышение интеллектуального потенциала страны. В рамках проекта Корпоративного фонда «Болашак» — «Начни с себя» голливудские фильмы были дублированы на казахский язык, что позволило казахстанским зрителям увидеть последние работы в киноиндустрии на своем родном языке. Благодаря проекту казахский язык стал 39-м языком студии Disney и седьмым языком студии Sony Pictures. Киноиндустрия пополняется не только новыми фильмами на казахском языке, но и в стране развивается дубляж. В будущем нам нужно достичь уровня, когда наши отечественные труды будут дублировать на языках мира, — сказал аким города.

Главные роли в фильме озвучили актрисы Айгуль Иманбаева и Жанель Макажан. Кроме того, в фильме сыграла Международная группа профессиональных каскадеров «Nomad Stunts» из Казахстана. Они сыграли элитный боевой отряд героя актера Джейсона Скотта Ли, а руководитель группы, постановщик трюков Жайдарбек Кунгужинов сыграл одну из главных ролей. В ноябре Жайдарбек Кунгужинов выиграл каскадерский «Оскар» — премию «Таурус» Мировой академии каскадеров за работу над постановкой трюков в исторической драме «Томирис».

Спонсором фильма является компания «BI Group». Также «Мулан» на казахском языке будет доступен в онлайн-кинотеатре ivi.

С 2011 года Корпоративный фонд «Болашак», в рамках проекта «Начни с себя» — художественного дублирования голливудских фильмов на казахский язык, проводит совместные работы с компанией «Меломан».

До сегодняшнего дня на казахский язык переведено 15 фильмов студии «Walt Disney Pictures», 6 анимационных фильмов совместного производства студий «Walt Disney Pictures» и «Pixar», 6 фильмов «Sony Pictures», 2 фильма студии Lucasfilm Ltd., 4 фильма студии Marvel Studios Inc. и 2 фильма студии Bazelevs.