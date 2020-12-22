С 14 по 20 декабря текущего года на номер «102» Центра оперативного управления Департамента полиции города Шымкент поступило 6705 звонков.

За неделю с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 22 преступления: один грабеж, два случая хулиганство, одно незаконное завладение автомобилем, 11 краж и еще 7 преступлений.

Камеры видеонаблюдения оказывают большую помощь в профилактике правонарушений, раскрытии преступлений по горячим следам.

Также по принципу нулевой терпимости и административным правонарушениям выявлено 894 факта, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

Из них: по статье 434 КоАП РК (выброс мусора в общественных местах) -14 фактов, по статье 440 КоАП РК (нахождение в общественных местах в нетрезвом состоянии)-39, по статье 449 КоАП РК (попрошайничество в общественных местах) — 22, нарушений правил дорожного движения-674 , иные административные правонарушения – 145.