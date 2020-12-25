На радость горожанам вновь заработал тоннель на «Колосе».

Ремонтные работы начались в июне и сегодня завершены полностью. Обновлённый участок трассы представил заместитель акима Максут Исахов и глава Абайского района Бухарбай Парманов.

Внутри тоннеля установили круглосуточное освещение и подсветку, полностью обновили его фасад и отремонтировали кровлю.

«Крышу тоннеля сделали, осадки не будут проходить в тоннель, также обновили трубы внутри тоннеля, вода скапливаться не будет. Круглые сутки будет освещение, которое будет автоматически включаться в вечернее время «, — пояснил Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента.

Украшают тоннель на выезде из города скульптуры -живописный караван верблюдов, которые по идее авторов сначала уходят из Шымкента, а потом возвращаются. Как пояснили местные власти, из бюджета на украшение тоннеля и скульптуры денег не выделяли — это спонсорская помощь.

В целом на ремонт тоннеля по проспекту Республики выделено около 200 миллионов тенге.