Проклятое место: Два ДТП подряд произошло в одном месте

7 машин столкнулись в ходе двойной аварии на Ташкенсткой трассе 5 апреля, передает корреспондент OTYRAR.

Первое столкновение произошло в 21:30. Lexus RX 300 cтолкнулся с Mercedes, Daewoo Nexia и Lexus. В аварии пострадал водитель Daewoo Nexia. Его осмотрели в больнице и отправили домой.

По предварительной версии, аварию устроил водитель Lexus. По словам очевидцев, он на полном ходу ударил, впереди идущую машину, а та зацепила еще три авто.

Спустя полчаса, в 30 метрах от первой аварии столкнулись ВАЗ- 2114, Toyota Camry и Opel Vectra. К счастью, пострадавших в ходе второго ДТП нет. Причину аварии пока не установили.