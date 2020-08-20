Необычное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано накануне вечером в Шымкенте по проспекту Республики.

Многотонный самосвал Howo совершил разгрузку асфальта на объекте. Однако, после разгрузки водитель забыл опустить кузов и выехал на трассу с поднятым коробом.

Грузовик двинулся в сторону выезда из Шымкента — к тоннелю на Колосе. Машина набрала скорость и на всем ходу, ударилась поднятым кузовом об верх тоннеля.

Удар был такой силы, что водитель и его пассажир вылетели на дорогу через лобовое стекло.

Забывчивый шофер и его попутчик получили травмы и были госпитализированы.

Что послужило причиной забывчивости и нарушения правил техники безопасности, предстоит выяснить полицейским. Водителю придется пройти через ряд экспертиз. Проводится выяснение всех обстоятельств этого ДТП.