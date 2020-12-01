В Шымкенте завершился чемпионат РК по боксу среди молодежи. В нем приняли участие десятки спортсменов со всей страны. Выступали и шымкентские боксеры.

Жестокие схватки и яркие моменты, радость победы и горечь поражения. На протяжении недели в Шымкенте проходил чемпионат Республики Казахстан по боксу — это самые крупные в этом году соревнования на территории страны. Чемпионат собрал на одной арене десятки боксеров со всей страны.

29 ноября в финале в красном углу ринга оказалась — Фариза Шолтай, девушка-боксер из Шымкента, в синем ее соперница — представительница Карагандинской области, Виолетта Князева. 25-летняя спортсменка вышла на ринг в женской весовой категории до 81 килограмма.

Шымкентская спортсменка держалась на ринге достойно, мастерски уходила от ударов. А в нужный момент сама наносила сокрушительные удары. По решению судей, Шолай одержала победу и завоевала золотую медаль чемпионата страны.

«Бой был нелегким, потому что соперница не слабая, но все все видели. Это очень важная победа, решается все, абсолютно все», — говорит Фариза Шолтай участница чемпионата РК по боксу из г. Шымкента.

Зрелищным и запоминающимся стал поединок у заслуженного мастера спорта, чемпионки мира 2016 года, 27-летней Дины Жоламан. Акмолинка выступала в весе до 54 килограммов. На ринге спортсменка вела себя невероятно уверенно. Видно было — в своих силах Дина не сомневается. Неудивительно, что победа досталась именно ей. Для девушки — это юбилейная, десятая золотая медаль первенства страны.

«Это мой четвертый бой, на этом чемпионате, на предыдущих трех я продышалась хорошенько и сегодня чувствую себя хорошо. В общем вроде довольна. Об этом спортивном годе нечего говорить, мы все ждали, боксировали, и вот наконец то чемпионат. На следующий год планируется чемпионат мира, в олимпийских весах олимпийские игры, будем дерзать, стараться», — уверяет Дина Жоламан, участница чемпионата РК по боксу из Акмолинской области.

Настоящий фурор на ринге произвел 19-летний Махмуд Сабырхан из Шымкента. В финале боксер сражался с обладателем олимпийской лицензии, заслуженным мастером спорта туркестанцем Сакеном Бибосыновым. Боксеры бились в весовой категории до 52-ух килограммов. Шымкентского парня звучные регалии противника не смутили — на ринге он активно нападал, дразнил и провоцировал оппонента.

С раздельным счётом победу присудили шымкентскому спортсмену. Пояс в весовой категории и звание чемпиона страны теперь принадлежат Махмуду Сабырхану.

«Я счастлив тому, что выиграл золотую медаль на своем первом чемпионате среди взрослых. С самого начала я поставил цель — победить опытного Сакена Бибосынова, потому что на прошлогоднем Кубке Президента я уступил ему решением судей. Я ниже ростом, поэтому сокращал дистанцию, работал с близкого расстояния. Очень счастлив победе. В будущем хочу успешно защищать честь страны», — рассказал Махмуд Сабырхан, боксер из г. Шымкента.

Награждали в последний день чемпионата и руководителя дирекции спорта национального олимпийского комитета Елсияра Канагатова. Ему вручают нагрудный знак в честь 95-летия шымкентского городского филиала общественного объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо». Награду торжественно вручил первый зампред общественного объединения Аскар Омаркулов.

«Учитывая ситуацию с пандемией, соревнований было очень мало. Но наши спортсмены сборы проводили. Сегодня я считаю с соблюдением всех правил проходит чемпионат. Надо отметить работу федерации бокса РК, спорт управление, местный акимат, что они сделали все, без зрителей провели чемпионат. Следующий год олимпийский год, среди женщин еще должны завоевать лицензии. Я хочу поблагодарить всех организаторов этого чемпионата», — рассказал Елсияр Канагатов, руководитель дирекции спорта Национального Олимпийского комитета РК.

Организовать Чемпионат страны по боксу в этом году было нелегко. Зрелищные бои проходили без зрителей. На соревновании соблюдали все санитарно-эпидемиологические нормы. Проводилась дезинфекция тренажерного зала, гостиниц и самого ринга. Все мастера кожаной перчатки сдали ПЦР-тест.

Чемпионат страны по боксу для шымкентских спортсменов завершился успешно. 7 медалей: две золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые награды.

Анастасия Новикова