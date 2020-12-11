С первой декады декабря месяца в Казахстане начинается гон сайгаков, передает Otyrar.KZ.

Период спаривания животных проходит в отдаленных местах и самцы борются за внимание самок. Половая зрелость самцов начинается от 2-3 лет, а у самок с 6 месяцев.

В этот период рогачи теряют силу и часто становятся жертвами хищников и браконьеров.

Люди должны соблюдать осторожность и не беспокоить сайгаков во время гона. Так как, этот процесс определит успешность кампании по увеличению численности в трех популяциях сайгаков весной 2021 года.

Благодаря охранным мероприятиям ежегодный прирост популяции сайгаков в Казахстане составляет не менее 40 %.

Бұйырса, в 2021 году численность сайгаков достигнет около миллиона особей.