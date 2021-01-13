В Казахстане в течение декабря 2020 года проходила широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак», передает Otyrar.KZ.

Инспекторским составом РГКП «ПО Охотзоопром» за время проведения акции было выявлено 17 уголовных правонарушений, из них 14 — по незаконному обращению с дериватами сайгаков и 3 — по незаконной охоте на редкие виды животных (архар, джейран).

Напоминаем, что согласно статье 339 Уголовного кодекса РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы.

В случае наличия информации о планируемом либо совершенном факте браконьерства, просим обращаться по телефону горячей линии Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК — 8-777-678-52-52.

Напомним, проведение широкомасштабной природоохранной акции «Сайгак» является традиционной мерой, принимаемой в целях усиления работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных группировок, специализирующихся на браконьерстве сайгаков и сбыте его дериватов, а также других видов дикой фауны.