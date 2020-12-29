В Туркестанской области к лишению свободы приговорили афериста, обманувшего более 30 человек.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением обратились местные жители о том, что стали жертвами мошенничества. Со слов потерпевших, неизвестный мужчина, войдя в доверие и обещая помощь с получением социального пособия, обманом завладел их деньги.

Не дождавшись ни обещанного, ни возврата денег, жители района обратились в полицию. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР Тулькубасского РОП по статье 190 УК РК «мошенничество». За время расследования увеличилось и количество потерпевших от действий афериста. Жертвами мошенника стали уже 33 местных жителя, а общая сумма ущерба составила более 1,5 миллиона тенге, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Учитывая тяжесть преступления, полицейские приступили к установлению личности подозреваемого. Им оказался житель г. Шымкент, которого оперативникам не сразу удалось задержать. После совершения мошенничества подозреваемый скрылся с целью замести следы. Во все городские и районные подразделения полицейские направили ориентировку с его приметами и объявили в розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Тюлькубасского РОП задержали подозреваемого по месту жительства. Как оказалось, молодой человек был ранее судим за аналогичные преступления.

В ходе досудебного расследования следователи раскрыли схему аферы подозреваемого. Выяснилось, что мужчина через мессенджер «ватцап» направил местной жительнице сообщение о том, что может помочь с получением соцпособия. Затем аферист выманил у потерпевшей 25 тысяч тенге, а спустя время, чтобы не вызвать подозрения, перевел на ее счет 85 тысяч тенге. Доверившись аферисту, потерпевшая рассказала своим родственникам и знакомым о том, что как можно реально и быстро получить деньги, а для наглядности показала свой счет. После этого увеличилось количество желающих, которые перечислили деньги мошеннику. Таким образом подозреваемый водил за нос более 30 человек. Благодаря скрупулезной работе следователей, удалось доказать причастность подозреваемого, а собранные материалы направить в суд. На сегодняшний день решением суда подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют жителям быть бдительными и не быть излишне доверчивыми к малознакомым людям, чтобы не стать очередной жертвой мошенничества.

Если же вы стали очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.