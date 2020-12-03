С начала года уровень преступности среди несовершеннолетних в Туркестанской области снизился на 29,9%.
Актуальные вопросы были рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате Туркестанской области под председательством акима области Умирзака Шукеева.
Как стало известно, за 10 месяцев в результате проведенных мероприятий на учет в органы внутренних дел поставлены 332 неблагополучных семьи, склонные к правонарушениям и пренебрегающих воспитанием детей, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.
За 10 месяцев составлено 6799 административных протоколов в отношении граждан, загрязняющих общественные места, курящих в неустановленных местах, распивающих спиртные напитки и совершивших мелкие хулиганства. Работа в этом направлении усилена, показатель раскрываемости увеличился в 3 раза по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, в Туркестанской области продолжится работа по оснащению качественными и современными системами видеонаблюдения общественных мест, улиц и других мест массового пребывания.
Вместе с тем, одним из видов мошеннических преступлений, вызывающих общественный резонанс, является создание финансовых пирамид. По данным Департамента внутренних дел, в текущем году выявлено 3 факта создания финансовых пирамид на территории области. В частности, были арестованы и привлечены к ответственности создатели финансовой пирамиды «Gold Company LTD» с 1947 вкладчиками (ущерб составил около 597 млн тенге) и «Миллениум» с 650 вкладчиками (ущерб составил около 1,755 млрд тенге), уголовные дела направлены в суд.
В настоящее время установлены и ведутся досудебные расследования в отношении создателей аналогичной финансовой пирамиды «Indigo-24 Evolution».