Актуальные вопросы были рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате Туркестанской области под председательством акима области Умирзака Шукеева.

Как стало известно, за 10 месяцев в результате проведенных мероприятий на учет в органы внутренних дел поставлены 332 неблагополучных семьи, склонные к правонарушениям и пренебрегающих воспитанием детей, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

За 10 месяцев составлено 6799 административных протоколов в отношении граждан, загрязняющих общественные места, курящих в неустановленных местах, распивающих спиртные напитки и совершивших мелкие хулиганства. Работа в этом направлении усилена, показатель раскрываемости увеличился в 3 раза по сравнению с прошлым годом.