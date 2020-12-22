На пульт 102 дежурной части Сарыагашского РОП поступило сообщение из пограничного пропускного пункта «Жибек жолы» о задержании иностранца с наркотиками, передает Otyrar.KZ.
На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции.
Служебная собака по кличке «Пайк» обнаружила наркотики у гражданина Узбекистана.
При обыске оперативники обнаружили в куртке подозреваемого и изъяли сверток с содержимым наркотического вещества растительного происхождения.
Подозреваемый взят под стражу.