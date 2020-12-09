Казахстан не планирует строить отдельное предприятие по выпуску российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Производство наладят на действующем фармзаводе в Караганде. Не будет и отдельного финансирования из бюджета страны, все работы будут проводиться за счет компании.

«Согласно договоренности, достигнутой главами Казахстана и Российской Федерации, принято решение о совместном производстве российской вакцины «Спутник V». Она прошла первые и вторые фазы испытаний. Третья, по информации российской стороны, пройдет в ближайшее время», — говорит Нурлыбек Асылбеков, исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Журналисты на брифинге задали резонный вопрос, готовы ли медики протестировать на себе вакцину? Главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов заверил — он готов привиться еще до начала массовой вакцинации.

«На этот вопрос я скажу, что я готов раньше, чем остальное население вакцинироваться. При получении более широких подтвержденных данных мы готовы в целом», — уверенно заявил Ерлан КИЯСОВ, главный санитарный врач РК .

В Минздраве тем временем принимают новые меры по нераспространению опасного вируса.

С 10 декабря количество рейсов между Казахстаном и Турцией сократят в два раза — до 10-ти в неделю. За прошедшие 2 недели в нашей стране отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 10 процентов. В антилидерах — Атырауская, Жамбылская, Акмолинская и Павлодарская области.