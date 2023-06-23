Десткое ожирение как новая эпидемия Казахстана

В Казахстане растет число детей с избыточным весом и ожирением,передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Как выяснилось, свыше 20% казахстанцев страдают ожирением. Причём растёт и число детей с избыточным весом – за год на 5%.

Как окаалость, подрастающее поколение, возрастом до 9-ти лет, сталкиваются с полнотой в 10 раз чаще, чем 40 лет назад. Об этом говорят данные Минздрава. Лишний вес – новая эпидемия современности. Недугу подвержены все, вне зависимости от возрастной и социальной принадлежности.

В Казахстане более уязвимы мальчики до 8-ми лет. Каждый год расстройства диагностируют всё чаще. За последние 7 лет показатель вырос до 24%. При этом, у девочек того же возраста, статистика остаётся неизменной – на уровне 18%.

Главной причиной специалисты называют – отсутствие сбалансированного питания, злоупотребление фаст-фудом, низкая физическая активность. При этом, проблема одинаково актуальна как для детей, так и для людей старше 40 лет. Диетологи предлагают пересмотреть пищевые привычки, употреблять больше растительной пищи, как вариант борьбы с ожирением.