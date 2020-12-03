Девять месяцев пандемии изменили привычный уклад жизни людей и стали причиной накопившейся усталости.

Согласно исследованию Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), проведённому в 27 странах мира, психологическая усталость от долгих месяцев неопределенности охватила около 60% населения.

Эксперты признают, что «пандемическая усталость» заставляет многих игнорировать установленные ограничения и рекомендации по профилактике коронавируса. По словам Ханса Клюге, директора Европейского региона ВОЗ, для преодоления COVID-19 недостаточно одной медицинской составляющей. Необходимо, чтобы власти прислушивались к людям, взаимодействовали с ними и слышали их потребности.

Вера Этчес, доктор из Оттавы, совместно с группой экспертов предложила Совету по здравоохранению канадской провинции Онтарио использовать подход снижения вреда к сосуществованию с COVID-19. По мнению ученых, пандемия не прекратится в ближайшее время, и люди должны иметь возможность жить в привычных для них условиях. Если держать закрытыми заведения общественного питания долго, это заставит людей общаться в закрытых помещениях, где нет физического дистанцирования. Поэтому Этчес предложила не запрещать посещение ресторанов и кафе, а свести к минимуму риски передачи инфекции.

Концепция снижения вреда призывает отказаться от существующей парадигмы запретов и ограничений, и перейти к управлению рисками. Ведь чем дольше продолжается пандемия, тем больше психологическая утомляемость влияет на пренебрежение правилами изоляции.

Власти Онтарио прислушались к мнению экспертов и в начале ноября приняли новую стратегию. Она предполагает, что рестораны, бары и тренажерные залы остаются открытыми во всех сценариях, кроме наихудших, с возрастающими ограничениями, в зависимости от количества случаев заболевания и возможностей здравоохранения.

В Казахстане режим послабления после двух карантинов был введен в конце августа, что дало возможность возобновить работу объектов культуры, тренажерных залов, бассейнов, спорткомплексов и заведений общественного питания с ограничениями по количеству посетителей.

«Миллионы людей испытывают сейчас усталость от коронавируса, поэтому забывают мыть руки, носить маски, соблюдать дистанцию с другими людьми. Эта кризисная усталость понятна, но, как специалист, я считаю, что необходимо продолжать соблюдать все меры безопасности. Эпидемия коронавируса стала вызовом для всего человечества. В каждой стране складываются свои особенности распространения и протекания заболевания, которые зависят во многом от образа жизни, традиций, привычек и жизненного уклада», — считает Бахыт Туменова, врач, президент ОФ «Аман-саулык» и эксперт в области снижения вреда.

Эксперт подчеркивает, что наряду с соблюдением мер предосторожности, важно сокращать негативное влияние факторов риска, которые подрывают иммунитет.

«Тяжелые формы течения болезни, вызванные коронавирусной инфекцией, и высокая смертность наблюдаются среди людей с сопутствующими хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями легких с обструктивным синдромом, сахарным диабетом, которые усугубляются неправильным питанием, вредными привычками, малоподвижным образом жизни. Поэтому основной акцент в профилактике должен быть сделан на снижение вреда от факторов риска неинфекционных заболеваний», — добавила Бахыт Туменова.

На сегодня в стране зафиксировано 133 887 случаев заражения коронавирусом. Полностью вылечились 118 004 человека. Летальных случаев 1990.