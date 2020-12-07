Вышло новое постановление главного государственного врача РК, предполагающее внесение изменений в предыдущие постановления, передает zakon.kz.

Так, в постановление от 23 октября 2020 года № 57 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» вносится изменение, предполагающее разрешение партнерских родов, но при наличии у партнера справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток;»

Также изменение вносится постановление, касающееся ограничительных мер в отношении прибывающих в Казахстан.

Проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан в следующем порядке:

Все прибывшие при пересечении госграницы Казахстана обязаны представить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения госграницы, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Казахстана; экипажей авиакомпаний.

Из списка исключений убрали: членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению МИД РК, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане, и членов их семей. Теперь они тоже должны предоставлять отрицательную ПЦР-справку.

Лица, прибывшие без ПЦР-справки, направляются в карантинный стационар на срок до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Прибывшие в Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах должны также предоставить ПЦР-справку с отрицательным результатом, с даты выдачи которой прошло не более 3 суток на момент пересечения госграницы. За исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте.

Из списка исключения убраны члены официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Казахстан по приглашению МИД РК, сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей.

Постановление вступает в силу с 00 часов 8 декабря 2020 года.