C 30 ноября по 6 декабря текущего года на канал «102» Центра оперативного управления Департамента полиции г.Шымкент поступило 7494 звонков различного характера, из них 2993 взяты на электронную регистрацию.

Кроме того, за неделю с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 6 преступлений, из них 5 фактов краж, передает Департамент полиции города Шымкент.

Отметим, что камеры видеонаблюдения оказывают большую помощь в профилактике правонарушений. Информация, записанная на видеокамеры, хранится в течение месяца. Камеры видеонаблюдения в раскрытии преступления по горячим следам играют огромную роль. Также, по принципу нулевой терпимости и административным правонарушениям выявлено -972 факта: по статье 434 КоАП РК ( выброс мусора в общественных местах)-32, по статье 440 КоАП РК (нахождение в общественных местах в состоянии опьянения) — 25, по статье 449 КоАП РК (попрошайничество в общественных местах) -33, нарушений правил дорожного движения — 696 , иных правонарушений 186.