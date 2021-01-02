14 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Нидерландов, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Российской Федерации и Узбекистана, передает Otyrar.KZ.

Из 2 053 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 773 человек, без справок прибыли 280 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султан – 6 рейсов, 750 пассажиров, со справками — 644, без справок — 106;

в аэропорт г. Алматы – 5 рейсов, 1 095 пассажиров, со справками — 948, без справок — 147;

в аэропорт г. Атырау – 2 рейса, 208 пассажиров, со справками — 181, без справок — 27.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана

По результатам ПЦР-анализа, из 189 граждан РК, прилетевших без справок в РК 13 января 2021 года, у двух пассажиров выявлена коронавирусная инфекция.

Из них, один пассажир прибыл рейсом Дубай – Нур-Султан, другой пассажир – рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан