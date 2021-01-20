В министерстве внутренних дел страны прошел брифинг с участием официального представителя МВД и сотрудника комитета миграционной службы.

На онлайн встрече рассказали о том, что в Казахстане ужесточили наказание за педофилию, теперь тем, кто покусится на половую неприкосновенность несовершеннолетнего, грозит до двадцати лет лишения свободы. Затронули и тему иностранцев, пребывающих на территории нашей страны, и рассказали что делать тем, у кого истек срок пребывания в Казахстане.

До 20-ти лет за изнасилование грозит тем, кто покусится на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Законодательство для педофилов ужесточили в стране. Это сделали после послания главы страны. Новые поправки вступили в силу с 11 января.

«В целях исключения любых форм сексуальной эксплуатации детей расширен круг преступлений, относящихся к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Усилены санкции за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних», — говорит Нурдильда ОРАЗ официальный представитель МВД РК.

Кроме того, теперь, за изнасилование, совершенное в составе преступной группы нижний порог наказания увеличен с 15 до 17 лет лишения свободы. А если на половую неприкосновенность несовершеннолетнего покусится родитель, отчим, педагог либо лицо, на которое законом страны возложены обязанности по воспитанию ребенка, педофила могут приговорить к 20-ти годам тюрьмы. Рассказали на брифинге и о положении иностранцев в стране. Многие из тех, кто приехал в Казахстан до карантина, не могут выехать обратно, а сроки их пребывания в нашей республике истекли.

«Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение, позволяющее легализовать статус временно пребывающих в стране иностранцев и не допустить нарушения законодательства Казахстана. Приостановлено течение сроков самостоятельного исполнения иностранцами и лицами без гражданства решения суда о выдворении, при отсутствии прямого транспортного сообщения (авиа, авто и железнодорожного сообщений, а также в пешем порядке) со страной их гражданства или постоянного проживания и разрешенного транзитного проезда», — говорит Сабыржан СЕЙТЖАНОВ, заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК.

Иностранцы, чьи страны уже открыли границы, могут покинуть Казахстан без привлечения к какой-либо ответственности. До пятого июня продлили сроки пребывания в нашей стране трем категориям иностранных граждан.

До 5 июня 2021 года продлеваются сроки пребывания иностранцам: имеющим разрешение на осуществление трудовой деятельности или справку о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданное местным исполнительным органом. Гражданам, находящимся на территории РК с целью воссоединения семьи и не имеющим возможности представить документы из страны гражданства. Обратившимся с заявлением о выдаче-продлении, переоформлении разрешения трудовому иммигранту.

Рассказали на брифинге и о том, что с начала года в стране было совершено 6484 преступления. Больше 4 тысяч из них раскрыли за сутки. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли 35 убийств, 12 умышленных причинений вреда здоровью, повлекших смерть, 42 грабежа, 977 краж чужого имущества.

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