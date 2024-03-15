Судный день: рецидивиста-педофила из Кентау приговорили к 15 годам и 6 месяцам тюрьмы

Резонансный судебный процесс завершился в Туркестанской области.

На скамье подсудимых — мужчина, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку в Кентау. В суде установлено, что растлитель пытался надругаться над подростком в апреле прошлого года, когда потерпевшая играла во дворе своего дома. При попытке сопротивления, он жестоко бил и душил школьницу. Страшно представить, что могло произойти, если бы в это время на улице не оказались прохожие.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь туркестанского областного суда:

«Прокурор поддержал обвинение и признал подсудимого виновным по части 3-ей статьи 24-ой, части 4-ой статьи 120-ой уголовного кодекса и попросил назначить ему лишение свободы на срок 15 лет и 6 месяцев. Государственный обвинитель также просил определить подсудимого для отбывания наказания в учреждении строгого режима уголовно-исполнительной системы».

Как выяснилось, задержанный был осужден в 2018 году за насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийства и грабежом, совершенные подельниками по предварительному сговору. По данным следствия, через 9 дней после выхода из колонии, он пошел на рецидив.

В суде обвиняемый свою вину признал частично, заявив, что не хотел насиловать девочку, а подошел к ней якобы пообщаться. Помимо этого он издевательски заявил: избил школьницу, чтобы та не рассказала об инциденте родителям. Такое «признание» в суде прозвучало как оскорбительное и лицемерное. Больше 15 лет он проведет в тюрьме.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь туркестанского областного суда:

«Решением суда, подсудимый признан виновным в «Покушении на изнасилование малолетней» и признан опасным повторением преступления. Путем частичного сложения наказаний он приговорен к лишению свободы на срок 15 с половиной лет с отбыванием наказания в учреждении строгого режима».

Приговор не вступил в законную силу. Педофил-рецидивист планирует обжаловать решение суда первой инстанции. Апелляция по громкому делу пройдет 19 марта.

Правоохранители изначально завели дело по статье «Хулиганство». Дело переквалифицировали на «покушение на изнасилование» после того, как родители девочки обратились в фонд Немолчи. Инцидент вызвал общественный резонанс. Руководитель объединения Дина Тансари. уверяет, что после неоднократных жалоб адвокатов сотрудники органов дознания отдела полиции Кентау были наказаны. По словам правозащитницы, дело изначально квалифицировали неверно и преступник оставался на свободе.