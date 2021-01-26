В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в онлайн-мошенничестве.

В дежурную часть Сарыагашского РОП обратилась молодая женщина с заявлением о том, что она стала жертвой онлайн-мошенничества, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Со слов потерпевшей, в конце прошлого года в одной из групп «Ватцап» она увидела объявление, где неизвестные лица предлагали за 5 дней увеличить вложенные деньги на 50 %. Доверившись рекламе, местная жительница отправила на счёт администратора группы 35 тысяч тенге. Однако, после получения денег мошенников и след простыл. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «мошенничество» и приступили к розыску подозреваемых лиц.

Стражи порядка вышли на след предполагаемого злоумышленника. Оперативники в течение суток установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался молодой человек, житель Сарыагашского района, которого доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, аферист через мессенджер «Ватцап» собрал в своей группе более 50 человек. Так, обещая пользователям раскрутку денег и быстрое увлечение дохода, подозреваемый выманил 30 тысяч тенге у ещё одного потерпевшего.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Изъятые в качестве вещественных доказательств похищенные деньги возвращены законным владельцам. Подозреваемый находится под подпиской.

Следствием выясняется причастность молодого человека к совершению других аналогичных преступлений.

Как отметили полицейские, одна из разновидностей мошенничества на сегодня является онлайн-мошенничество, которое быстро распространяется благодаря современным информационным технологиям и с каждым днём появляются новые виды интернет-обмана. С помощью современных технологий, компьютеров, смартфонов и планшетов злоумышленники легко входят в доверие к гражданам и обманным путем посредством интернета выманивают у деньги и имущество у доверчивых людей.

Помните: будьте осторожны при общении с малознакомыми лицами, в том числе через социальные сети. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость и передавать незнакомцам личные данные или коды банковских карточек.