Аким города Шымкент Мурат Айтенов одним из первых пришел на избирательный участок №231 и проголосовал.

Сделав свой выбор, аким города выразил уверенность, что жители города Шымкент вместе с гражданами страны, продемонстрировав свою гражданскую позицию и активность, примут участие в выборах.

«Это очень важное политическое событие для нашей страны. Это выбор нашего будущего. Момент, определяющий светлое будущее жителей. Я думаю, что жители города активно участвовавшие на предыдущих выборах и сегодня будут примут участие на высоком уровне», — сказал М.Айтенов.

На сегодняшний день в Шымкенте более 617 тысяч избирателей. В городе работают 312 избирательных участков, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.