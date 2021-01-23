Глава антикоррупционной службы третьего мегаполиса призвал не верить стереотипам про шымкентцев. По его мнению, в Шымкенте живут добропорядочные и честные люди. Об этом он заявил на отчетной встрече.

Асхат Жумагали рассказал о проделанной работе и озвучил статистику мздоимства.

Основная доля правонарушений приходится на взяточничество – 53 случая, а случаев хищения – 4, передает Otyrar.kz

Количество коррупционных преступлений увеличилось в разы, об этом сообщил руководитель антикоррупционной службы г. Шымкента Асхат Жумагали.

Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в сферах образования – 31 факт, правоохранительном блоке – 20, сельского хозяйства — 15, здравоохранения – 12, в сферах соц.обеспечения и строительства – по 8, земельных отношений — 6.

«По итогам года удалось сэкономить пять млрд тенге, эти деньги в госучреждениях могли использовать нерационально. К примеру, в управлении ЖКХ средства выделенные на уход за растениями на одной из улиц, удалось сократить. А в управлении культуры удалось сэкономить около 700 млн тенге. В управлении образования хотели приобрести компьютеры на сумму 360 млн тенге. Этот тоже удалось предотвратить», — сказал Асхат Жумагали.

В ходе отчетной встречи Асхат Жумагали отметил, что именно в Шымкенте принцип добропорядочности внедрять не нужно, каждый гражданин внимает ее с рождения.

«Я не могу понять, когда ставят стереотипы на наш город. Как и всех городах и регионах страны, принцип добропорядочности прививается с детства. Особенно здесь, в Шымкенте! У нас люди на самом деле очень порядочные и понимающие», — сказал Асхат Жумагали.

Осуждено за коррупционные преступления 52 человек, из них 25 госслужащих лишились своих должностей и заплатили огромные штрафы.

Шуддин Саидов