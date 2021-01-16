Об этом рассказал аким города Шымкент Мурат Айтенов в прямом эфире в «Instagram».

Проинформировав об эпидемиологической ситуации, аким города ответил на вопросы жителей.

За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 25 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день в городе есть 1 060 коек (инфекционные — 560, карантинные — 500), 843 койки свободны. 217 пациентов находятся на лечении в инфекционно-карантинных больницах, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Начиная с этой недели аким города планировал каждый прямой эфир посвящать определенной теме. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях и попросил жителей оставлять интересующие их вопросы и предложения в комментариях под постом.

Так, глава города начал с вопроса общественного транспорта в городе. В общей сложности по данной теме жители оставили 128 комментариев. Аким города ответил на вопросы об общественном транспорте и рассказал о планах на будущее. В 2020 году была разработана и утверждена комплексная схема развития пассажирского транспорта и новая маршрутная сеть. 78 новых маршрутов будут охватывать все жилые массивы и микрорайоны города. В 2021 году в Шымкенте планируется обновить автобусы до 80%.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в городе Шымкент стабильная. Но аким города призвал жителей не забывать о мерах предосторожности.