В Шымкентском городском филиале партии «NUR OTAN» состоялось торжественная церемония вручения благодарственных писем, подписанных Елбасы.

Такой чести партийцы удостоились за плодотворную работу во время выборов. Благодарственные письма от председателя партии «NUR OTAN» Нурсултана Назарбаева активистам партии вручил руководитель предвыборного штаба партии «NUR OTAN» Бахадыр Нарымбетов. В связи с карантином 215 достойных награде человек разделили по группам.

Наталья РОМАНОВА, член партии«NUR OTAN»:» Утро началось с приятного. Нам вручили благодарственные письма от первого Президента нашей страны, председателя партии«NUR OTAN». Всех своих соратников по партии поздравляю с этой наградой. Будем работать на благо Казахстана».

Напомним, что по итогам выборов, которые прошли 10 января за партию «NUR OTAN» проголосовало 78,63 процента избирателей третьего мегаполиса. В результате в маслихат города от партии избрано 24 депутата.

Шынар Оразова