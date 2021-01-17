Финальными поединками в личных, парных, смешанных разрядах завершился в Караганде чемпионат Казахстана по настольному теннису.

Мужская пара.

1 место: Тимур Кельбуганов (Алматы), Эрик Райтер (Караганда);

2 место: Самат Бейсенов (Алматы), Марат Суртубаев (Караганда);

3 место: Бекулан Жамал — Ирисбек Артукметов (Шымкент), Дастан — Айдос Кенжигуловы (Уральск).

Женская пара.

1 место: Анель Бахыт (Шымкент), Ангелина Романовская (Павлодарская область);

2 место: Гулчехра Хусейнова (Уральск), Анастасия Лаврова (Нур-Султан);

3 место: Зауреш Акашева (Караганда) — Сарвиноз Миркадирова (Шымкент), Алсу Сапарова (Уральск) — Александра Смирнова (Караганда).

Смешанная пара.

1 место: Айдос Кенжигулов (Уральск), Анель Бахыт (Шымкент);

2 место: Эрик Райтер (Караганда), Анастасия Лаврова (Нур-Султан);

3 место: Сагантай Курмамбаев (Восточно-Казахстанская область) — Алина Борисюк (Костанай), Владислав Захаров — Зауреш Акашева (Караганда).

Мужчины личный зачёт.

1 место: Алан Курмангалиев (Караганда);

2 место: Дастан Кенжигулов (Уральск);

3 место: Ирисбек Артукметов (Шымкент);

3 место: Айдос Кенжигулов (Уральск).

Женщины личный зачёт.

1 место: Сарвиноз Миркадирова (Шымкент);

2 место: Анастасия Лаврова (Нур-Султан);

3 место: Гулчехра Хусейнова (Уральск);

3 место: Алсу Сапарова (Уральск).

Нынешний чемпионат надолго останется в истории, т.к. в Центре настольного тенниса «Saryarka» были установлены рекорды, которые нелегко будет повторить в ближайшие годы. Первый рекорд — 14-летний Алан Курмангалиев обновил достижение Кирилла Герасименко (Нур-Султан), покоривший чемпионский Олимп в возрасте 15 лет в 2012 году. Второй рекорд — Сарвиноз Миркадирова (15 лет) стала самой юной золотой медалисткой в личном зачёте среди женщин. После финальных встреч чемпионов-рекордсменов Алана и Сарвиноз поздравил Президент Федерации настольного тенниса Казахстана Данияр Абулгазин и пожелал им дальнейших спортивных успехов. Третий рекорд — впервые в финале чемпионата страны играл 48-летний мастер малой ракетки — это Марат Суртубаев из Караганды, занявший второе место в парном разряде. Также на данных соревнованиях частенько приходилось произносить слово «Впервые». Это относится к мужской сборной Западно-Казахстанской области и к женскому дуэту Анель Бахыт — Ангелина Романовская, впервые ставших чемпионами. Талантливый Ирисбек Артукметов впервые завоевал медаль бронзовую, а Дастан Кенжигулов серебряную.

Итоги чемпионата подвела главный судья, главный тренер нашей сборной Эльмира Алиева: «Несмотря на отсутствие соревновательной практики в течении 10 месяцев, теннисисты подошли к чемпионату в отменной форме. Особо отмечу прогресс в техническом и тактическом плане Айдоса Кенжигулова, Сагантая Курмамбаева, Алана Курмангалиева, Искандера Харки. Между ними здоровая конкуренция, положительно влияющая на дальнейший их рост.

Порадовала своей игрой и результатом Сарвиноз Миркадирова. Традиционно стабильную, грамотную игру демонстрирует титулованная Анастасия Лаврова. По чемпионам и призёрам видно, как динамично развивается настольный теннис во всех уголках страны.

В медальном зачёте Шымкент на 2-м месте после сборной Карагандинской области.

Хочется поблагодарить республиканскую Федерацию за большой вклад в развитие нашего вида спорта, за техническое переоснащение материальной базы в стране, за пропаганду в средствах массовой информации, за укреплению международных связей, что даёт стимул к дальнейшему росту спортсменов. Сейчас начинаем готовиться к азиатскому отборочному турниру (Катар), где главной задачей является завоевание олимпийской лицензии».