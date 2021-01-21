Полицейские Туркестанской области в течение часа раскрыли кражу металлических труб.

В дежурную часть Шардаринского РОП поступило заявление от директора одной из местных фирм о том, что у них произошла кража металлических труб. Неизвестные лица выкопали из земли и похитили у организации 7 металлических труб диаметром более 80 мм. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 1,5 миллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража» и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Для задержания подозреваемых в краже металлолома на место преступления прибыла следственно-оперативная группа Шардаринского РОП. Стражи порядка в течение часа задержали подозреваемого, жителя Шардаринского района, которого доставили в отдел полиции. Изъятые в качестве вещественных доказательств краденные металлические трубы вернули законным владельцам.

Следствием установлено, что подозреваемый с помощью подручных средств выкопал и погрузил похищенные трубы в автомашину «Камаз» и скрылся с места преступления. Однако, воришке не удалось далеко уехать, так как автомашина по дороге сломалась. В этот момент подозреваемого мужчину и задержали сотрудники полиции Шардаринского РОП.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под арестом. Выясняется причастность местного жителя к другим аналогичным фактам краж чужого имущества.