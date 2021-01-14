Растительное масло, сахар, яйца и не только резко подорожали в минувшем году.

Цены на продукты питания в республике продолжают расти, несмотря на то, что заработные платы казахстанцам, по крайней мере работающим не на госслужбе, не повышают.

В том, что продуктовая корзина стала дороже в Национальном банке винят инфляцию.

«Наибольший вклад в общий рост цен продолжает вносить продовольственная инфляция. Годовой рост цен на продовольственные товары увеличился с 10,8% до 11,3% на фоне усиления дисбалансов на рынках отдельных продуктов питания (растительное масло, сахар, яйца). Непродовольственная инфляция замедлилась с 5,7% до 5,5%», — рассказал Ерболат ДОСАЕВ председатель Национального банка РК

Цены растут даже несмотря на то, что производство продуктов питания в стране в прошлом году, пусть и незначительно, но выросло. Больше стали производить в Казахстане мяса, молока и молочных продуктов, риса и даже муки.

«Производство продуктов питания за январь-декабрь 2020 года выросло на 4% и составило 1,9 трлн. тенге. Так, отмечается рост производства масла сливочного на 26,5%, риса переработанного — на 20,1%, колбасных изделий — на 8,2%, макарон — на 6,3%, молока обработанного – на 4,9%, кисломолочных продуктов — на 4,8%, сыра и творога — на 4,5%, муки – на 1,6%», — говорит Сапархан ОМАРОВ, министр сельского хозяйства РК

Тогда почему казахстанцы стали брать больше кредитов? На этот вопрос ответа в ни в Минэкономике ни в Нацбанке не дали, но факт остается фактом — должников стало на 10% больше. По долгосрочным кредитам граждане должны 14,65 трлн тенге, по краткосрочным 2,1 трлн тенге.

«Кредиты населения с начала 2020 года увеличились на 10,5% до 7,36 трлн тенге. В их структуре потребительские займы выросли на 3,2% до 4,3 трлн тенге, ипотечные займы – на 27,8% до 2,3 трлн тенге за счет реализации государственных программ», — рассказал Ерболат ДОСАЕВ, председатель Национального банка РК.

В Правительстве подчеркнули, что важно направить все силы на поддержку экономики, которая немало пострадала за нелегкий для всего мира 2020 год.