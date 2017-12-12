Около миллиарда тенге выплатили водители Шымкента за нарушения ПДД

Более 100 тысяч нарушений ПДД зафиксировал процессинговый центр ДВД ЮКО с начала 2017 года, сообщили в управлении государственного языка и информации департамента. Чуть меньше миллиарда тенге выплатили водители Шымкента за нарушения.

Как известно, на улицах Шымкента функционируют более 40 систем контроля за дорожным движением и фиксации нарушений ПДД, такие как фотофиксаторы «Редспид», интеллектуальные перекрестки «Интегра», а также мобильные системы «Крис-П». Данные системы позволяют в круглосуточном режиме фиксировать нарушения ПДД и передавать их на базу процессингового центра ДВД ЮКО.

Здесь сведения о нарушениях обрабатываются, а затем в виде писем направляются нарушителю по месту жительства для оплаты штрафа. В случае неуплаты штрафа в установленные сроки административный материал направляется на принудительное исполнение по месту работы и в судебные органы.

За 11 месяцев 2017 года системами контроля процессингового центра ДВД ЮКО зафиксировано более 100 тысяч нарушений ПДД участниками дорожного движения. В адрес нарушителей направлено свыше 77 тысяч предписаний об оплате штрафа. В бюджет области на сегодняшний день взыскано свыше 870 миллионов тенге административных штрафов.

Как отметили полицейские, установленные на самых оживленных перекрестах Шымкента системы фиксации позволяют эффективно контролировать опасные участки дорог и обеспечить дорожную безопасность. А автоматический режим фиксации нарушений ПДД без остановки автотранспорта, в свою очередь позволяет значительно снизить контакт участников дорожного движения с полицейскими и максимально снизить коррупционные правонарушения.