770 миллионов тенге взыскано в Шымкенте через процессинговый центр ЮКО. За 12 месяцев 2016 года сотрудники процессингового центра направили предписаний на около 50 тысяч административных штрафов.

На сегодняшний день в Шымкенте функционируют 21 фотофиксатор «Редспид» и 11 интеллектуальных перекрестков «Интегра», установленные на самых оживленных дорогах и перекрестках областного центра, что позволило снизить нарушения правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий.

Введенный в действие в 2009 году Процессинговый центр Управления административной полиции ДВД ЮКО является третьим по счету процессинговым центром, открытым после Алматы и Астаны.

Оснащенный современной техникой, центр координирует работу свыше 30 средств фиксации нарушений правил дорожного движения, которые круглосуточно в автоматическом режиме фиксируют нарушения скоростного режима, проезды на запрещающий сигнал светофора, выезды за стоп-линию и другие нарушения ПДД.

Сведения с приборов фиксации напрямую поступают в базу данных процессингового центра, где они обрабатываются, а затем через почтовое отделение направляются по месту жительства нарушителей. Это позволило снизить контакт участников дорожного движения с полицейскими, так как фиксация нарушений происходит в автоматическом режиме без остановки транспортного средства.

В процессинговом центре имеются операционный зал, кабинеты обработки материалов и серверная. В нем предусмотрено действие интеллектуальной системы контроля за дорожным движением, совмещающей функции по фиксации нарушений правил дорожного движения, интегрируемой с системой видеонаблюдения ЦОУ УВД Шымкента.

Основную часть коллектива процессингового центра составляют представительницы прекрасного пола. Как отметила руководитель центра подполковник полиции Жумагулова Гульназ, в каком бы подразделении полиции не работали женщины, они выполняют служебные обязанности наравне с мужчинами и ответственно относятся к своей работе. Благодаря именно таким самоотверженным, целеустремленным, преданным своему делу женщинам, которые достойно несут свою нелегкую службу, поднимается уровень доверия граждан к полиции.